Dan Slovenske vojske: želijo si izboljšati kadrovsko sliko in modernizirati opremo SiOL.net Slovenska vojska v spomin na čas, ko so naborniki pred 29 leti vojaški rok začeli služiti izključno v Sloveniji, danes praznuje svoj dan. Podobno kot v zadnjih letih ga tudi tokrat zaznamujejo prizadevanja za kadrovsko in materialno krepitev SV. Vodstvo SV in obrambnega ministrstva bo ob tej priložnosti sprejel predsednik republike Borut Pahor, piše STA.

