Premier Janša ob 30. rojstnem dnevu Slovenske vojske: “Nastajala je iz poguma tistih, ki smo se uprl Nova24TV Spoštovani pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, generali, častniki, podčastniki, vojaški uslužbenci in civilne osebe, pred 30. leti je kot odgovor na razoroževanje slovenske Teritorialne obrambe nastal projekt Manevrske strukture narodne zaščite, ki je na samem začetku zagotovil varnost osamosvojitvenega procesa Republike Slovenije. Upor domoljubov zoper razorožitev in nastanek MSNZ sta tisto seme, iz katerega je […]

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Janez Janša

NATO

RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Anže Logar

Jelko Kacin

Marjan Šarec