Poklon dogodkom v procesu osamosvajanja leta 1990 in 1991; Poganci - kjer je padel prvi strel Lokalno.si Predstavniki Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske, Policijskega veteranskega društva Sever Dolenjska in Bele krajina, Območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto ter predstavnik vojašnice Franca Uršiča Novo mesto so 15. 5. 2020, ob Dnevu veteranov vojne za Slovenijo, položili spominski venec na spomenik v Pogancih. Spomenik je postavljen na mestu, kjer je 27. 6. 1991 ...

