Predsednik vlade Janez Janša je ob dnevu Slovenske vojske čestital njenim pripadnikom in pripadnicam ter obenem izrazil hvaležnost pripadnikom Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) in Teritorialni obrambi za njihov pogum in žrtve. V čestitki pa je opozoril tudi na odnos dela slovenske politike do vojske.