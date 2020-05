Pahor in Milanović izpostavila uspešno sodelovanje v soočanju z epidemijo Dnevnik Predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Zoran Milanović, sta na današnjem srečanju na Ptuju izpostavila uspešno sodelovanje obeh držav v soočanju z novim koronavirusom, kar je botrovalo tudi zdajšnjemu rahljanju ukrepov in odpiranju vrat...

