Iniciativa: Rekreacija fitnesa se ne more enačiti z diskotekami in nočnimi klub Lokalec.si Slovenska fitnes iniciativa, kateri je trenutno pridruženih 55 športno – rekreativnih vadbenih centrov, je na Vlado Republike Slovenije naslovila že 2. poziv k odprtju vadbenih centrov in opozorila: Rekreacija fitnesa se ne more enačiti z nočnimi klubi. S tem ciljajo včeraj sprejet Odlokom o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev, ki podaljšuje prepoved ponujanja […]

Sorodno



















Oglasi