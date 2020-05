Projekcije glede na vreme: v Sloveniji bo najnižja grožnja covida-19 v avgustu 24ur.com Toplejše in bolj vlažno vreme zmanjša možnost prenosa okužbe z novim koronavirusom, so potrdili v okviru študije univerze Harvard in drugih ameriških univerz. Za Slovenijo tako napovedujejo najmanjšo ogroženost zaradi koronavirusa v avgustu, najvišjo pa med januarjem in aprilom prihodnje leto. Obenem pa opozarjajo, da je vreme le eden od manjših dejavnikov pri širjenju okužbe.

Sorodno



























































































































































































Oglasi Omenjeni koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Simona Kustec Lipicer

Janez Janša

Aleksander Čeferin

Valter Birsa

Ana Soklič