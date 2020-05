V Domu starejših občanov Metlika, ki je ki je bil prvi od domov, v katerem so potrdili okužbo z novim koronavirusom, so do včeraj pri stanovalcih skupno potrdili 53 okužb. Od tega jih je 25 že ozdravelo, najmlajši šteje 67 let in najstarejši 106 let, 13 jih je še vedno pozitivnih, najmlajši oboleli je star 63 let in najstarejši 91 let, 15 pa jih je žal umrlo. Nihče od obolelih ni v kritičnem sta ...