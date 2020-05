Večina povračil namenjena za poplačilo tistih, ki so na čakanju 24ur.com Do petka bo izplačila za povračilo nadomestila plače prejelo predvidoma 5516 delodajalcev za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona evrov. Prva povračila za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v ponedeljek, tretji majski rok je postavljen 29. maja, so sporočili iz zavoda za zaposlovanje.

