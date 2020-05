Se v ZDA uresničuje črn scenarij? SiOL.net V ZDA so do četrtka zvečer potrdili 75.662 smrtnih primerov zaradi covida-19, z novim koronavirusom pa se je okužilo 1,257 milijona ljudi. Do zdaj je ozdravelo 195 tisoč ljudi, ki so zboleli za covid-19. V najhuje prizadeti državi New York je okuženih 327 tisoč ljudi. Umrlo jih je 26.144, okrevalo pa je 55.547 ljudi. Po napovedih strokovnjakov bo zaradi rahljanja ukrepov za zajezitev virusa do kon...

