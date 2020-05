Z gokartom zapeljal v kapelico in umrl Primorske novice V naselju Višnje v občini Ivančna Gorica se je sinoči okoli 20.30 voznik gokarta zaletel v obcestno kapelico. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Stična in Ambrus ter Gasilske brigade Ljubljana so voznika izvlekli iz uničenega gokarta ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri oživljanju, vendar nesreče ni preživel.

