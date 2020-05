"Podatki o prekuženih so večji od pričakovanja" SiOL.net V petek se je končala vseslovenska raziskava o razširjenosti novega koronavirusa v Sloveniji. Predstavitev rezultatov je bila predvidena za danes, a so jo prestavili na jutri. Je pa vladni govorec Jelko Kacin dejal, da so podatki o prekuženih večji od pričakovanja.

Sorodno

















































Oglasi