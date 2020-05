"Če športnika ni na mizi, je težko kaj opraviti" Sportal Mize in ordinacije fizioterapevtov, manualnih terapevtov, maserjev zadnji mesec in pol bolj kot ne samevajo. O tem, kako je novi koronavirus ohromil njihovo delo, smo se pogovarjali z Žanom Rant Roosom, ki med drugim skrbi za člane nogometne in rokometne slovenske reprezentance ter z veseljem pogleduje proti ponedeljku, ko bo znova lahko opravljal svoje delo.

Sorodno



















































































































Oglasi