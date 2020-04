Kako bo videti pouk, ko se bodo šole odprle? SiOL.net Po včerajšnji napovedi, da se bodo šole začele postopma odpirati 18. maja, je danes šolska ministrica Simona Kustec sporočila, da pripravljajo pedagoške smernice in zdravstvena navodila, kako izvajati delovni proces, ko bodo šole in vrtci znova odprti. Želijo namreč zagotoviti, da bi vse potekalo brez zapletov in varno. Smernice in navodila bodo šole prejele do četrtka.

Sorodno









































































































Oglasi