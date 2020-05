Spoštovani obiskovalci, obveščamo vas, da bomo Dolenjski muzej Novo mesto za javnost, pod posebnimi pogoji, odprli v torek, 5. 5. 2020. Za vse, ki kulturo že močno pogrešate, bomo Jakčev dom Novo mesto izjemoma odprli v nedeljo, 3. 5. 2020, od 14. do 17. ure, kjer si boste lahko brezplačno ogledali gostujočo razstavo Veno Pilon in Božidar Jakac, 50 let prijateljstva ter naše stalne likovne razs ...