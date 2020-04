Izjava dr. Marka Noč, mag. Mateje Lopuh, dr. Božidarja Voljča, in vladnega govorca Jelka Kacina Vlada RS Na izjavi glede aktualnega stanja v zvezi z epidemijo bolezni COVID19 so sodelovali doc. dr. Božidar Voljč, predsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, mag. Mateja Lopuh, dr. med. spec., državna koordinatorka skupine za paliativno oskrbo pri Ministrstvu za zdravje in prof. dr. Marko Noč, profesor interne medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter predstojnik Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino UKC Ljubljana, ki so spregovorili o zdravstveni oskrbi starejših, ter vladni govorec, veleposlanik Jelko Kacin.

