Drugačno praznovanje, a z istim sporočilom #foto #video SiOL.net Mednarodni praznik dela 1. maj, ki ga po svetu obeležujemo že 130 let, je zaradi pandemije novega koronavirusa letos nekoliko drugačen. Kresovi in množino zbiranje so bili prepovedani, praznovanja okrnjena, a sporočilo o spoštovanju pravic delavcev je ostalo isto.

Sorodno































































Oglasi