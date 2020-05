Beno Udrih: Težko je reči, da je vsega konec Sportal Priznanja, da je njegova igralska kariera končana, nam tudi dve leti po zadnji tekmi v dresu Žalgirisa ni uspelo izsiliti, pa čeprav je pred koronakrizo že deloval kot pomočnik trenerja v New Yorku. Vseeno pa nam je Beno Udrih v sobotnem intervjuju zaupal marsikaj. O življenju v San Franciscu, karieri v ligi NBA, Kobeju Bryantu, Zmagu Sagadinu … In, da. Dokončno in brez olepšav je položil tudi reprezentančne karte.

Sorodno



























































































































Oglasi