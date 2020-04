Do olimpijske vozovnice Francozinja in Italijan Sportal Posebni povabili za nastop na poletnih olimpijskih igrah, ki bodo od 23. julija do 8. avgusta 2021 v Tokiu na Japonskem, sta prejela športna plezalka iz Francije Anouck Jaubert in športni plezalec iz Italije Michael Piccolruaz, je danes sporočila Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC). Olimpijska povabljenca je določila tripartitna komisija. Slovenske barve bosta na olimpijskih igrah zastopali Janja Garnbert in Mia Krampl.

