Prekomerna telesna teža očitno povečuje tveganje za težji potek okužbe z novim koronavirusom, in to ne glede na spremljevalne dejavnike, kot so visok krvni tlak ali diabetes, ugotavljajo znanstveniki. To med drugim potrjuje večji delež umrlih zaradi covida-19 med debelimi ljudmi na Kitajskem.