Včeraj so v Sloveniji ob 1161 opravljenih testiranjih potrdili 15 novih okužb z novim koronavirusom. Zabeležili so tudi eno novo smrtno žrtev. Skupno je umrlo 81 bolnikov okuženih s koronavirusom. Včeraj je bilo hospitaliziranih 77 oseb, od teh je bilo 23 na intenzivni negi, štiri osebe pa so odpustili iz bolnišnice. Do včeraj je bilo v Sloveniji opravljenih 48.179 testov na novi koronavirus in so ...