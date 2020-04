Hrvaška prehitela Slovenijo, odpirajo se knjigarne in knjižnice Mladina Na Hrvaškem bodo danes začeli izvajati zrahljane epidemiološke ukrepe, ki med drugim prinašajo odpiranje muzejev, galerij, knjigarn in knjižnic. Ob tem je potrebno omejiti število obiskovalcev glede na prostor, da bi zmanjšali možnost fizičnih stikov, kot tudi zagotoviti redno razkuževanje prostorov, so priporočili hrvaški epidemiologi.

Sorodno

















































































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni Hrvaška

Iran

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Igor Zorčič

Borut Pahor

Zdravko Počivalšek

Dragutin Mate