V Romuniji skupina ilegalnih migrantov pobegnila iz karantene Nova24TV Dvanajst ilegalnih migrantov je pobegnilo iz karantene v romunskem mestu Temišvar v bližini srbske in madžarske meje. Po informacijah lokalnih oblasti so migranti bili državljani Turčije, Maroka, Libije in Alžirije. Po pobegu so lokalne oblasti hitro sprožile iskalno akcijo. V Romuniji je 12 ilegalnih migrantov pobegnilo iz karantene. Organi pregona naj bi jih še iskale, […]

