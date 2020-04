V nesrečni občini Šmarje pri Jelšah včeraj štiri od šestih novih okužb v državi Reporter Na praznični ponedeljek so več novih potrjenih okužb znova zabeležili v Šmarju pri Jelšah, in sicer štiri od skupaj šestih ugotovljenih v celi Sloveniji. Po enega okuženega pa so potrdili še v Ljutomeru in na Jesenicah. Občin s potrjenimi primeri je 154,

