V Revozu znova zagnali proizvodnjo 24ur.com V novomeški avtomobilski tovarni Revoz, kjer so zaradi epidemije novega koronavirusa in skrbi za zdravje zaposlenih po popoldanski izmeni 17. marca začasno zaustavili proizvodnjo, so to vnovič zagnali. Prihodnji teden bodo proizvodnjo nadaljevali dvoizmensko. Podjetje je sicer okrepilo preventivne ukrepe in zagotovilo dodatno zaščitno opremo za delavce.

