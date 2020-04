Vrtičkarji, bodite pozorni na rastlinske bolezni in škodljivce njena.si Ob lastni pridelavi, h kateri prebivalce poziva kmetijsko ministrstvo, je treba biti pozoren tudi na rastlinske bolezni in škodljivce. Sistem spremljanja nadzora teh pojavov je v Sloveniji dobro razvit, informacije so na voljo na spletu, vrtičkarji pa se lahko naročijo tudi na obvestila po elektronski pošti ali na mobilni telefon.



Več na Njena.si.si

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Janez Janša

Igor Zorčič

Zdravko Počivalšek

Dragutin Mate