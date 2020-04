Novost za vrtičkarje: prek spleta do opozoril o boleznih in škodljivcih 24ur.com Ob lastni pridelavi, h kateri prebivalce poziva kmetijsko ministrstvo, je treba biti pozoren tudi na rastlinske bolezni in škodljivce. Sistem spremljanja nadzora teh pojavov je v Sloveniji dobro razvit, informacije so na voljo na spletu, vrtičkarji pa se lahko naročijo tudi na obvestila po elektronski pošti ali na mobilni telefon.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Zdravko Počivalšek

Aleksander Čeferin

Jelko Kacin