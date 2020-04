Poskus uboja: Davidu Batiču tri leta in osem mesecev Večer Kamničanu je sodnica Vesna Podjed v ponovljenem sojenju prisodila tri leta in tri mesece, skupaj s preklicano pogojno kaznijo pa tri leta in osem mesecev zapora za poskus uboja za Bežigradom novembra 2018

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Borut Pahor

Jelko Kacin

Zlatko Zahovič