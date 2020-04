Nižja kazen za poskus uboja za Bežigradom SiOL.net V ponovljenem sojenju za poskus uboja za Bežigradom novembra 2018 je ljubljansko okrožno sodišče Kamničanu Davidu Batiču prisodilo zaporno kazen treh let in treh mesecev zaporne kazni. K nižji kazni od prvotne so pripomogle ugotovitve, da bi zabodeni preživel tudi brez hitre zdravniške pomoči oz. da poškodbe niso bile tako hude.

