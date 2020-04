Celjski policisti so januarja po ropu bencinskega servisa na Ljubljani cesti v Celju prijeli 29-letnega in 41-letnega Celjana, za katera so med preiskavo ugotovili, da sta zagrešila še 12 ropov. S kazensko ovadbo sta že bila privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je zanju odredil pripor, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.



Več na Svet24.si.si