Celjska roparja pustošila bencinske črpalke, pošte in lokale od Ljubljane do Maribora Dnevnik Na celjski policijski upravi so danes razkrili, da sta Celjana, eden od njiju je tudi nekdanji policist,osumljena storitve kar 17 ropov pošt in bencinskih servisov ter enega gostinskega lokala.

Sorodno

































Oglasi