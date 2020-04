Minister dr. Logar je uvodoma izrazil sočutje in solidarnost z žrtvami v ZDA zaradi pandemije COVID -19. Minister dr. Logar in DS Pompeo sta se zavzela za krepitev prijateljskih in zavezniških odnosov med državama ter poudarila pomen tesnega transatlantskega partnerstva pri soočanju s pandemijo COVID-19. Naslovila sta tudi nekatere druge aktualne mednarodne teme.