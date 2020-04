Javna agencija Spirit Slovenija je v okviru nacionalne kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva izbrala 19 novih ambasadorjev, ki bodo s trajnostnimi in inovativnimi rešitvami pripomogli k večji prepoznavnosti Slovenije kot tehnološko razvite, ustvarjalno naravnane in zelene države ter h gradnji njene pozitivne podobe ter promociji stabilnega in naprednega poslovnega okolja. preberite več ...