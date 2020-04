Javna agencija Spirit Slovenija je včeraj sporočila, da je devetnajst slovenskih podjetij uvrstila med ambasadorje nacionalne kampanje za promocijo slovenskega investicijskega in poslovnega okolja, ki jo agencija vodi pod geslom »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.«, in sicer zaradi njihovih prebojnih rešitev, ki izkazujejo prednosti slovenskega gospodarstva. Podjetja so Akrapović, Alpina, Aq ...