Anton Petrovič je gotovo eden najagilnejših krajanov, tudi zato so ga Senovčani leta 1992 izvolili za predsednika krajevne skupnosti. KS Senovo je vodil do leta 2002, potem sta mu sledila Darja Boh in Jože Ribič. Vlado Grahovac pa je postal senovski »minižupan« leta 2006 in lani predal »žezlo« Vlasti Moškon. Vlado je zdaj krški podžupan, Tone pa podpredsednik KO ZB za vrednote NOB Senovo, že tret ...