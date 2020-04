V prihodnjih urah novo poslabšanje Primorski dnevnik Našim krajem se od zahoda približuje nova vremenska fronta. V prihodnjih urah se bo povečala oblačnost, zvečer ali ponoči se bodo začele pojavljati padavine. Možne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte, mestoma lahko močne. Jutri zjutraj se bo vreme postopno izboljšalo, čez dan pa bo ozračje še nestanovitno in bo nastajala kopasta oblačnost. Pojavljale se bodo posamezne krajevne plohe in nevihte ...

