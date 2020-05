Popoldne in zvečer plohe in nevihte Primorski dnevnik V nočnih urah bo prešla naše kraje oslabljena vremenska motnja. Ob zdajšnjih razmeroma visokih temperaturah bo povečevala nestanovitnost. Dopoldne je marsikje še prevladovalo sončno vreme, posamezne nevihte, tudi močnejše, pa so se že pojavljale ponekod v Sloveniji in severnejših predelih dežele. V popoldanskih urah bo postopno več spremenljivosti. Pozno popoldne ali zvečer ter ponoči se bodo poja ...

Sorodno

















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Marjan Šarec

Dragutin Mate

Matej Tonin