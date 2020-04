Olimpija in dvojec še naprej z roko v roki SiOL.net Po podaljšanju sodelovanja HK SŽ Olimpija s kapetanom Alešem Mušičem so iz kluba sporočili, da bosta zeleno-beli dres še naprej nosil tudi napadalec Anže Ropret in branilec David Planko. Oba sta se z ljubljanskim klubom dogovorila za dvoletno podaljšanje pogodbe.

