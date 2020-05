Spoštovane občanke in občani! Tu so prvomajski prazniki, ki smo jih pretekla leta težko pričakovali, da smo si lahko od dela odpočili, letos pa si nasprotno večina želi, da bi se končala epidemija in bi se lahko vrnili na delo. Zaradi epidemije virusa COVID-19 so številni ljudje že ostali brez dela, grozi pa nam tudi nova gospodarska kriza. Zato vam ob mednarodnem dnevu delu želimo redne zaposlit ...