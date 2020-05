Kdaj bo ministrstvo občinam nakazalo izpad prihodkov zaradi zaprtja vrtcev? SiOL.net Ministrstvo za izobraževanje bo izpad prihodkov zaradi zaprtja vrtcev nakazalo občinam, ko bodo na podlagi navodil pripravile zahtevek za svoje vrtce in jim ga posredovale. Po pregledu zahtevkov bodo denar za marec in april izplačali 29. maja, so sporočili z ministrstva. Zaradi nejasnosti zakona večina občin zasebnim vrtcem zavrača račune.

