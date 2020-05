Potem ko so v nemškem nogometnem prvenstvu bundesligi v prizadevanjih za dokončanje lige kljub pandemiji novega koronavirusa začeli testiranje nogometašev in osebja vseh klubov, so že znani prvi rezultati. Pri Kölnu so našli tri pozitivne primere, medtem ko sta Werder Bremen in Eintracht Frankfurt prek Twitterja sporočila, da so bili vsi negativni.



