Potem ko so v nemškem nogometnem prvenstvu bundesligi v prizadevanjih za dokončanje lige kljub pandemiji koronavirusa začeli testiranje nogometašev in osebja vseh klubov, so že znani prvi rezultati. V petek so pri Kölnu našli tri pozitivne primere, danes so Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Bayer in Borussia sporočili, da so bili vsi negativni.



