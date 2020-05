Od ponedeljka zaradi prenove zaprto križišče ulice Bežigrad in Parmove ulice v Ljubljani Dnevnik Zaradi rekonstrukcije cestišča bo od ponedeljka do predvidoma 31. maja popolnoma zaprto križišče ulice Bežigrad in Parmove ulice v Ljubljani. Obvoz bo urejen po Samovi ulici in Dunajski cesti, so sporočili z ljubljanske mestne občine. Vse udeležence...

