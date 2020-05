Zaradi prenove zaprto križišče ulice Bežigrad in Parmove ulice v Ljubljani Dnevnik Zaradi rekonstrukcije cestišča bodo danes zaprli križišče ulice Bežigrad in Parmove ulice v Ljubljani, ki bo zaprto do predvidoma konca meseca. Gre za dela v okviru prenove Parmove ulice, kasneje pa tudi ulice Bežigrad. Obvoz bo urejen po Samovi...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Borut Pahor

Urška Bačovnik

Tomaž Gantar