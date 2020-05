Na dobrodelnem teku Wings for life nastopilo več kot 77 tisoč ljudi Sportal Nedeljski dobrodelni tek Wings For Life World Run je v svoji sedmi izvedbi potekal nekoliko drugače kot v preteklih letih. V 104 državah po svetu so tekli s pomočjo telefonske aplikacije. V teku za dober namen je nastopilo preko 77.000 ljudi, od tega 340 v Sloveniji, skupaj pa je bilo za fundacijo zbranih 2,8 milijona evrov.

