Na teku Wings for life spet Lindsey Vonn RTV Slovenija Na dobrodelnem teku Wings for life je nastopilo več kot 77. 000 tekačev, med njimi zvezdniki Lindsey Vonn, Dominic Thiem in Marcel Hirscher, od slovenskih športnikov pa omenimo Petra Kauzerja in Špelo Rogelj.

