Vinjen moški v policista vrgel kolo in ga poškodoval Večer V ponedeljek zvečer so policisti obravnavali vinjenega moškega, ki je iz smeri Breze proti Pluski v občini Trebnje po sredini vozišča potiskal kolo ter s tem ogrožal sebe in druge. Moški se je do policistov nedostojno vedel, v enega je vrgel kolo in ga pri tem lažje poškodoval. Policisti bodo 66-letnika ovadili zaradi napada na uradno osebo.

