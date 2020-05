Rekorderja napihala več kot dva promila Primorske novice Nekateri vozniki so sproščanje ukrepov zaradi širjenja epidemije novega koronavirusa očitno narobe razumeli. Že minuli podaljšan konec tedna so policisti koprske policijske uprave na cestah zalotili številne pijane voznike, enako je bilo tudi v začetku tedna. Nekateri so povzročili nesreče, drugi bežali pred policisti ...

Sorodno











Oglasi