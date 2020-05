Divjal 157 km/h, ni želel ustaviti na znak policista ter ostal brez vozniškega dovoljenja 24ur.com Gorenjski prometni policisti so na Orehku obravnavali voznika, ki je s hitro in nevarno vožnjo 152 kilometrov na uro krepko, za 62 kilometrov na uro, prekoračil omejitev hitrosti. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje. Tudi koprski policisti so obravnavali več prekoračitev hitrosti. Med drugim so zaustavili voznika motornega kolesa, ki je prav tako krepko prekršil omejitev hitrosti, hkrati pa je...

