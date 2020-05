Žalosten dan za žepe slovenskih politikov SiOL.net Poslanci, ministri in državni svetniki so včeraj dobili krepko znižane plače. Znižanje je posledica ukrepov v obdobju koronavirusa, ki jih je uzakonil državni zbor. Plače funkcionarjev so se znižale za 30 odstotkov. Izjeme so sodniki in župani.

Oglasi